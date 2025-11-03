Condena Iglesia asesinato de alcalde de Uruapan

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe advirtió que hay dolor por el cobarde asesinato del servidor público, pidió salir de la cultura de la muerte y dijo que, “nos debemos cuestionar qué estamos haciendo como sociedad desde los puntos de vista de los ciudadanos, los gobernantes y hasta de las instituciones religiosas para revertir el proceso”.

Precisó que los obispos de México emitieron un mensaje, a nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), donde se expresa el dolor por el asesinato cobarde del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la que se suma a la preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades.

Cavazos Arizpe explicó que el pronunciamiento se basa en el hecho de que, “a todos nos duele la violencia que se cierne sobre el país, y precisamente el dolor está relacionado con el hecho de que sigue habiendo expresiones muy fuertes de violencia, y por eso le hacen llamado a la autoridad a que desarrolle programas eficaces de combate a la inseguridad”.

En la carta firmada por todos los obispos y en particular por Ramón Castro Castro, presidente de la CEM y obispo de cuernavaca; Héctor M. Pérez Villarreal, secretario general y obispo auxiliar de México; Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, Michoacán y entre todos también el tesorero y arzobispo de San Luis Potosí Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se reitera el llamado al diálogo nacional por la paz, espacio en el que también se advierte que todos estamos llamados a defender los valores de la patria que permitan vivir dignamente en paz y libertad, condición que se puede lograr si todo mundo se involucra, desde las propias familias.

