SLP entre los estados con menos homicidios en el mes de octubre

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que la estrategia integral de seguridad implementada en las cuatro regiones del Estado continúa arrojando resultados positivos, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, que confirman que durante el mes de octubre en San Luis Potosí se registraron únicamente seis homicidios dolosos, cifra que representa una de las más bajas en los últimos años.

“Estos resultados reflejan que la estrategia es la correcta y que el trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales está dando resultados concretos en la disminución de los índices delictivos”, destacó Juárez Hernández.

El titular de la SSPCE subrayó que por muchos años el tema de la seguridad fue relegado, pero hoy, con una visión moderna, estratégica y con base en inteligencia operativa, prevención y proximidad social, San Luis Potosí retoma el control de la seguridad pública con resultados tangibles.

“Los aseguramientos relevantes, las acciones de prevención en escuelas, el apoyo a la ciudadanía y la expulsión de grupos que pretendían generar violencia en el estado son parte de una estrategia firme que hoy muestra avances.

Este resultado nos motiva a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando con el mismo compromiso por la paz y la tranquilidad de todas las familias potosinas”, añadió.