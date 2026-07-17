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Víctimas de "Ley Serrano" pueden solicitar la reparación del daño: EGC

Advierte que la derogación de la norma confirma su incompatibilidad con derechos constitucionales

Por Martín Rodríguez

Julio 17, 2026 01:42 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos/Foto: Enrique Galindo-Pulso

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      Jurídicamente se entiende que debe disolverse el delito y las personas víctimas de la "Ley Serrano" sujetas a proceso deben quedar totalmente exentas de la responsabilidad penal, advirtió el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos.

      Dijo que las víctimas creadoras de contenido o titulares de medios de comunicación también deben quedar en la extensión de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo les queda reservado el derecho de demandar la reparación del daño.

      Advirtió que el hecho de que se vaya a derogar la ley, da la razón a la historia y también al hecho de que supera los ordenamientos constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

      Agregó que fue una experiencia muy costosa, además de ser un producto legal que nos haría retroceder en materia legislativa.

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      Recordó que la legislación no tenía nada que hacer en el derecho penal, sino que tiene sus propias materias en los campos civil y administrativo.

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      "Es un efecto de reflexión natural, que los 10 o 12 que estaban en la primera lista de la Fiscalía General del Estado, más las personas detenidas tenían razón, tan es así que hubo un efecto nacional e internacional con esta bien llamada 'Ley Serrano', y se le llama así porque no se debe olvidar quién es el autor", señaló.

      Añadió que ahora las víctimas tienen derecho a que se les separe de esos juicios, pero también demandar el resarcimiento del daño causado por una ley que a todas luces violaba la Constitución.

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