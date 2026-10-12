ADSL cae en casa ante Santos Laguna

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Atlético de San Luis no logró hacer valer su condición de local y terminó cayendo 1-2 ante Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. El conjunto potosino tomó la delantera con un cabezazo de Óscar Macías, pero la escuadra lagunera reaccionó, encontró la remontada y dejó a los rojiblancos sin recompensa ante su afición.

El encuentro comenzó con intensidad y fue Santos el primero en generar peligro al minuto 7, cuando un potente disparo desde fuera del área exigió la intervención de Gibrán Lajud, quien respondió con una buena atajada. Atlético de San Luis no tardó en contestar y, al 19´, David Rodríguez encontró espacio dentro del área para sacar un disparo que se marchó desviado. Sin embargo, en el tiro de esquina posterior, Óscar Macías apareció con un certero remate de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 a favor de los potosinos.

La ventaja local no logró sostenerse hasta el descanso. Al minuto 34´, Tahiel Jiménez aprovechó una oportunidad dentro del área y, con un remate de cabeza, venció a la defensa potosina para establecer el empate 1-1. El partido mantuvo un ritmo intenso, con aproximaciones en ambas porterías, y al 42´ el Atlético estuvo cerca de recuperar la ventaja. Tras un rechace de Carlos Acevedo, Román Torres sacó un disparo que el guardameta lagunero alcanzó a desviar a tiro de esquina, evitando que los locales se fueran al descanso arriba en el marcador.

Para la segunda mitad, el conjunto visitante volvió a presionar y obligó a Lajud a intervenir al 56´, cuando el arquero potosino desvió un disparo peligroso para mandar el balón al córner. La resistencia rojiblanca terminó por ceder al 64´, cuando después de otro rechace a portería que rechazo al centro Gibran Lajud de nueva cuenta la joya de Torreón Tahiel Jiménez apareció para rematar en solitario de primera intención para marcar el 1-2 y su doblete en el partido.

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En la recta final, Atlético de San Luis adelantó líneas e intentó encontrar el gol del empate, pero careció de contundencia en sus últimas aproximaciones. Al minuto 85, los potosinos generaron una nueva llegada de peligro sin conseguir la anotación que les permitiera rescatar al menos un punto. El silbatazo final confirmó la derrota rojiblanca, en un encuentro en el que el equipo se adelantó en el marcador, pero no consiguió conservar la ventaja ni frenar la reacción de Santos.