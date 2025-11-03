ADSL Femenil cierra torneo con triunfo
La escuadra potosina vence al Santos Laguna en la última jornada
El Atlético de San Luis Femenil despidió el torneo Apertura 2025 con una actuación brillante al vencer 3-1 a Santos Laguna, en duelo correspondiente a la última jornada del certamen. Con goles de Rebeca Contreras, Citlali Hernández e Ilana Izquierdo, las potosinas firmaron un cierre histórico, alcanzando su máxima cosecha de puntos (25) desde la creación del equipo en 2019.
El encuentro arrancó con equilibrio en el terreno de juego. Las locales intentaron imponer condiciones, y al minuto 24 Rebeca Contreras estuvo cerca de inaugurar el marcador con un disparo dentro del área que pasó rozando el poste. Sin embargo, Vivian Ikechukwu adelantó a las laguneras al 36’ con un potente derechazo imposible para la arquera potosina.
Para la segunda mitad, las dirigidas por Fernando Samayoa mostraron carácter y determinación para revertir el marcador. Al minuto 58, Rebeca Contreras igualó el duelo con un certero remate de cabeza tras un servicio preciso desde el costado.
La remontada se concretó al minuto 72 de tiempo corrido, cuando Citlali Hernández aprovechó un balón suelto en el área para definir con frialdad y colocar el 2-1.
Ya en tiempo de compensación, al 95’, Ilana Izquierdo sentenció el partido con un contragolpe letal, definiendo frente al arco para sellar el 3-1 definitivo que desató la celebración del conjunto rojiblanco y su afición.
Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil concluye el torneo con 25 puntos, superando su mejor registro histórico y confirmando su crecimiento competitivo en la Liga MX Femenil. El equipo potosino cierra el Apertura 2025 con balance positivo y grandes expectativas de cara al próximo torneo.
