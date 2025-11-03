México, en crisis fiscal: Moreira

Ciudad de México.- México enfrenta un endeudamiento histórico y una política fiscal regresiva que castiga a los ciudadanos, frena el ahorro e inhibe la inversión, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

Tras señalar que Morena aprobó la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición, cumpliendo con el mandato de no mover una coma, el coordinador del grupo legislativo del PRI en San Lázaro planteó que el problema va más allá de la recaudación.

“El país va por un rumbo equivocado. El gobierno está quebrado y su salida es exprimir más al contribuyente: más impuestos, más deuda, y menos inversión pública”, enfatizó Moreira Valdez.

Destacó que la Federación mantiene un esquema fiscal injusto con los estados y ejemplificó con Coahuila, donde de cada peso que aporta a la Federación, le regresan apenas 15 centavos, sin que haya programas y obras que compensen esa inequidad: “Hoy no hay medicinas ni carreteras ni universidades nuevas”, enfatizó.

El especialista en finanzas públicas, Hugo Mena, explicó que el país arrastra una deuda superior a 20 billones de pesos y el gobierno federal planea endeudarse otros 1.7 billones sólo para cubrir intereses.

“No se está pagando capital, sólo los intereses. Es como pagar el mínimo de la tarjeta: el dinero no se usó en infraestructura, escuelas o seguridad, sino que se tiró. Hoy sólo queda pagar la cuenta”, subrayó.

Por su parte, el especialista Di Costanzo detalló que la Ley de Ingresos 2026 incluye aumentos de impuestos y nuevos derechos, como el cobro adicional por viajar con niños, mayores gravámenes al consumo y una retención al ahorro que casi se duplica, al pasar del 0.5% al 0.9%.