logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México, en crisis fiscal: Moreira

El país enfrenta endeudamiento histórico, resalta el diputado

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
México, en crisis fiscal: Moreira

Ciudad de México.- México enfrenta un endeudamiento histórico y una política fiscal regresiva que castiga a los ciudadanos, frena el ahorro e inhibe la inversión, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

Tras señalar que Morena aprobó la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición, cumpliendo con el mandato de no mover una coma, el coordinador del grupo legislativo del PRI en San Lázaro planteó que el problema va más allá de la recaudación.

“El país va por un rumbo equivocado. El gobierno está quebrado y su salida es exprimir más al contribuyente: más impuestos, más deuda, y menos inversión pública”, enfatizó Moreira Valdez.

Destacó que la Federación mantiene un esquema fiscal injusto con los estados y ejemplificó con Coahuila, donde de cada peso que aporta a la Federación, le regresan apenas 15 centavos, sin que haya programas y obras que compensen esa inequidad: “Hoy no hay medicinas ni carreteras ni universidades nuevas”, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El especialista en finanzas públicas, Hugo Mena, explicó que el país arrastra una deuda superior a 20 billones de pesos y el gobierno federal planea endeudarse otros 1.7 billones sólo para cubrir intereses.

“No se está pagando capital, sólo los intereses. Es como pagar el mínimo de la tarjeta: el dinero no se usó en infraestructura, escuelas o seguridad, sino que se tiró. Hoy sólo queda pagar la cuenta”, subrayó.

Por su parte, el especialista Di Costanzo detalló que la Ley de Ingresos 2026 incluye aumentos de impuestos y nuevos derechos, como el cobro adicional por viajar con niños, mayores gravámenes al consumo y una retención al ahorro que casi se duplica, al pasar del 0.5% al 0.9%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zócalo se despide de su Megaofrenda
Zócalo se despide de su Megaofrenda

Zócalo se despide de su Megaofrenda

SLP

El Universal

Uruapan exige justicia para su alcalde muerto
Uruapan exige justicia para su alcalde muerto

Uruapan exige justicia para su alcalde muerto

SLP

El Universal

Cientos de personas despidieron a Carlos Manzo Rodríguez, asesinado la noche del sábado

Balacera en pleno Día de Muertos, en Coyoacán
Balacera en pleno Día de Muertos, en Coyoacán

Balacera en pleno Día de Muertos, en Coyoacán

SLP

El Universal

Ley no les quita el sueño a franeleros
Ley no les quita el sueño a franeleros

Ley no les quita el sueño a franeleros

SLP

El Universal