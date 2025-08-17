ADSL Femenil gana en la frontera norte

Con garra y determinación, el Atlético de San Luis Femenil consiguió una valiosa victoria en calidad de visitante al imponerse 1-2 sobre Xolos de Tijuana en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Las potosinas, dirigidas por Ignacio Quintana, mostraron carácter para sobreponerse a la adversidad y firmar un triunfo que las coloca con 10 unidades en el certamen.

Desde los primeros minutos, el cuadro potosino dejó clara su intención de ir al frente. Aunque las zagueras fronterizas se emplearon a fondo para frenar los ataques visitantes, el esfuerzo no bastó y al minuto 32 llegó la recompensa: un desborde por la banda izquierda permitió que Rebeca Contreras apareciera en el área y, con un certero cabezazo, mandara el balón al fondo de las redes para el 0-1

San Luis parecía tener el control, pero justo antes del descanso una falta en el área derivó en penalti para las locales. Deisy Ojeda asumió la responsabilidad y con potencia venció a la guardameta potosina para decretar el 1-1 con el que se fueron al medio tiempo.

La segunda parte comenzó con un duro golpe para las visitantes. Apenas iniciado el complemento, Farlyn Caicedo vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadoras, complicando el panorama. Sin embargo, el cuadro de Quintana no perdió el orden ni la ambición ofensiva. Con ajustes tácticos y mucha disciplina, San Luis aguantó los embates de Xolos y buscó sorprender al contragolpe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El premio llegó casi sobre el final, cuando Enyerliannys Higuera, en gran momento futbolístico, apareció para firmar el 1-2 definitivo que significó la victoria potosina.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil confirma su buen paso fuera de casa y suma tres puntos vitales que le permiten escalar posiciones en la tabla. Su próximo reto será el domingo 24 de agosto, cuando reciban en el Estadio Alfonso Lastras a Necaxa, con la misión de refrendar el buen momento ahora ante su afición.