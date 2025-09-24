ADSL recibe a las Águilas

Este miércoles en punto de las 21:00 horas, el Atlético de San Luis recibirá en el Estadio Alfonso Lastras a las Águilas del América, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la misión de ligar su segundo triunfo consecutivo y dar la campanada de la semana ante los capitalinos.

El historial entre ambos equipos refleja una rivalidad sin empates: en 15 enfrentamientos de Liga MX, América ha salido victorioso en 11 ocasiones, mientras que San Luis ha conseguido cuatro triunfos. El cuadro potosino no registra igualdades frente a las Águilas, al igual que contra Pumas, otro rival con más de cinco duelos disputados (4V 8D).

En lo que va del torneo, Atlético de San Luis atraviesa un reto pendiente en casa, pues junto al Atlas son los únicos clubes que aún no han conseguido ganar como locales. En el Alfonso Lastras, los potosinos promedian 38.3% de posesión en sus cuatro partidos disputados y generan alrededor de ocho remates por encuentro en condición de anfitrión.

Por parte de los azulcremas, Alejandro Zendejas llega en un gran momento, con tres partidos consecutivos participando en goles (1 anotación y 2 asistencias), su mejor racha desde la lograda entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, cuando firmó 7 goles y 6 asistencias en nueve duelos.

En el lado potosino, Joao Pedro destaca como referente al ataque, siendo actualmente el goleador del certamen con 8 goles en 9 juegos, también el segundo jugador con más remates a portería en el torneo (15), solo detrás de Germán Berterame, de Rayados, quien suma 16 disparos directos al arco.