ADSL se alista para ganarle a Necaxa

La mañana de este viernes, en la Unidad Deportiva La Presa, los jugadores del Club Atlético de San Luis, el mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge y el defensor mexicano Eduardo Águila Castro, atendieron a los medios de comunicación previo al compromiso de este domingo 26 de octubre, cuando los potosinos reciban al Club Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo rojiblanco llega motivado luego de conseguir dos victorias consecutivas manteniendo la portería en cero, situación que ha reforzado la confianza del plantel en esta recta final del torneo. Así lo expresó Salles-Lamonge, quien destacó la importancia de mantener el orden defensivo: “Sí, claro, nos da mucha confianza para seguir así en la racha final, que es muy importante para clasificar al Play-In. La portería en cero siempre ha sido un objetivo claro y lo hemos logrado en los últimos partidos”, comentó el mediocampista francés.

El jugador añadió que el parón por la fecha FIFA permitió al equipo trabajar con mayor claridad sus objetivos y consolidar la idea de juego: “El parón nos ayudó a tener los objetivos claros, a mejorar en lo que nos faltaba y a prepararnos mejor para los cinco partidos que restan”, concluyó Salles-Lamonge, quien anticipó un duelo complicado ante Necaxa, al que calificó como un equipo que juega bien con la pelota.

Por su parte, Eduardo Águila destacó el compromiso defensivo que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas y reconoció el esfuerzo del grupo para corregir errores y mantener la solidez en la zaga. “Trabajamos muy fuerte durante el parón en lo que nos costó, en corregir errores defensivos. Se están viendo los resultados con dos porterías a cero y victorias que nos mantienen en zona de Play-In”, afirmó el zaguero potosino.

De cara al duelo frente a Necaxa, Águila reconoció que, aunque el rival no atraviesa su mejor momento, no será un partido sencillo: “Esperamos un rival muy intenso. Sabemos que también se juegan mucho, porque nadie quiere terminar en los últimos lugares. Nosotros tenemos la necesidad de seguir sumando para asegurar el lugar en el Play-In”, señaló.