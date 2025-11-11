logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Agónica victoria de los Pistons en tiempo extra

Por AP

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Agónica victoria de los Pistons en tiempo extra

DETROIT.- Cade Cunningham anotó 46 puntos en un asombroso total de 45 tiros, Daniss Jenkins encestó el triple que empató el partido para forzar la prórroga y los Pistons de Detroit se recuperaron para vencer 137-135 a los Wizards de Washington el lunes por la noche.

Cunningham terminó con 12 rebotes, 11 asistencias y cinco robos, ayudando a los Pistons, líderes de la Conferencia Este, a lograr su séptima victoria consecutiva en una noche en la que atinó solo 14 de 45, con mucho, la mayor cantidad de intentos de tiro de campo en la NBA esta temporada.

Jenkins anotó un máximo de temporada de 24 unidades y Jalen Duren tuvo 19 puntos y 14 rebotes mientras los Pistons mejoraron a 9-2.

CJ McCollum anotó un máximo de temporada de 42 tantos para los Wizards, que están en el último lugar, pero falló dos veces en los segundos finales mientras perdían su noveno partido consecutivo y caían a 1-10.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El triple de McCollum le dio a Washington una ventaja de 117-108 con 4:05 restantes en el tiempo reglamentario. Pero Cunningham, el actual jugador de la semana de la Conferencia Este, trajo de vuelta a los Pistons y empataron cuando él pasó a Jenkins en la esquina para un triple que igualó el marcador a 127.

El triple de Duncan Robinson con 1:04 por jugarse en la prórroga le dio a Detroit la ventaja definitiva de 134-133.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estará México listo para el Mundial
Estará México listo para el Mundial

Estará México listo para el Mundial

SLP

AP

La presidenta Sheinbaum promete terminar obras a tiempo

Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos
Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos

Arremete jefe de Ferrari contra sus pilotos

SLP

AP

Será operado JJ Macías de su rodilla derecha
Será operado JJ Macías de su rodilla derecha

Será operado JJ Macías de su rodilla derecha

SLP

El Universal

Limitan apuestas tras escándalo de manipulación
Limitan apuestas tras escándalo de manipulación

Limitan apuestas tras escándalo de manipulación

SLP

AP