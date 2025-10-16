logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU anuncia multa por cruzar de ilegal

Por EFE

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
EU anuncia multa por cruzar de ilegal

Ciudad de México.- La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles una multa de 5,000 dólares (unos 92,300 pesos mexicanos) a quienes crucen la frontera de manera “ilegal”, una nueva medida de endurecimiento de las restricciones migratorias impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de la embajada estadounidense en México, David Arizmendi, señaló en un video en X que “se aplicará una nueva multa de 5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”.

“Respeta la ley, si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, agregó.

El anuncio de la multa fronteriza ocurre el mismo día en que el Gobierno de Trump informó que a partir de este jueves aplicará una tarifa de 1,000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cargo aplica “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, -incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada-, con algunas excepciones, como emergencias médicas o asistencia a funerales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá
Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá

Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá

SLP

El Universal

El secretario de Economía aseguró que se buscará minimizar daños de gravámenes de EU

EU anuncia multa por cruzar de ilegal
EU anuncia multa por cruzar de ilegal

EU anuncia multa por cruzar de ilegal

SLP

EFE

CS: En Fonden, “puras deudas”
CS: En Fonden, “puras deudas”

CS: En Fonden, “puras deudas”

SLP

El Universal

La presidenta defiende la eliminación del fondo y garantiza recursos para afectados por lluvias

AMIS: Pérdidas son por 550 mdp
AMIS: Pérdidas son por 550 mdp

AMIS: Pérdidas son por 550 mdp

SLP

El Universal

Aunque se prevé que la cifra siga creciendo en los próximos días