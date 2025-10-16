EU anuncia multa por cruzar de ilegal

Ciudad de México.- La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles una multa de 5,000 dólares (unos 92,300 pesos mexicanos) a quienes crucen la frontera de manera “ilegal”, una nueva medida de endurecimiento de las restricciones migratorias impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de la embajada estadounidense en México, David Arizmendi, señaló en un video en X que “se aplicará una nueva multa de 5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”.

“Respeta la ley, si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, agregó.

El anuncio de la multa fronteriza ocurre el mismo día en que el Gobierno de Trump informó que a partir de este jueves aplicará una tarifa de 1,000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cargo aplica “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, -incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada-, con algunas excepciones, como emergencias médicas o asistencia a funerales.