Cae en Jalisco operador del CJNG

Ciudad de México.- Autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Guadalajara, Jalisco, donde detuvieron a tres hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los detenidos se encuentra Nazario “N”, identificado como uno de los principales operadores de este grupo delictivo y es responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

También fueron arrestados en el operativo Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, a quienes se les aseguraron 10 cargadores, 186 cartuchos, un kilo y 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

Indicó que derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de ilícitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles. A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para detener a generadores de violencia.