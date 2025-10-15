Águilas SLP irán al Mundial de Clubes

El talento potosino volvió a brillar en el escenario nacional. Durante el pasado mes de septiembre, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el equipo Águilas de San Luis Potosí se coronó tricampeón nacional tras conquistar por tercera ocasión consecutiva el Torneo Nacional de Clubes de Ultimate-frisbee, consolidándose como una de las escuadras más dominantes del país.

Este triunfo histórico no solo ratifica el alto nivel competitivo y la constancia del conjunto potosino, sino que también les otorgó el pase directo al Mundial de Clubes 2026, que se celebrará en agosto de 2026 en Irlanda, donde tendrán el honor de representar a México ante los mejores equipos del planeta.

Bajo la dirección del coach Alexandro Jiménez, las Águilas han mantenido una preparación de alto rendimiento, basada en disciplina, trabajo en equipo y visión estratégica, elementos que han sido clave en su consolidación como referente del Ultimate mexicano.

El compromiso internacional continúa, ya que el próximo mes de noviembre, el equipo viajará a Punta Cana, República Dominicana, para competir en los Juegos Panamericanos, donde portarán con orgullo los colores nacionales.

El tricampeonato representa el esfuerzo colectivo, la entrega y la pasión de cada integrante del plantel, así como el respaldo de entrenadores, familias y la comunidad deportiva potosina, que han acompañado su crecimiento dentro y fuera del campo.

El relevo generacional también se hace presente. Los jóvenes Jarid Morales, Fernando Galicia y Esteban Galicia serán los encargados de mantener viva la llama del éxito al representar a las Águilas de San Luis Potosí en el Campeonato Nacional Juvenil de Ultimate de Clubes, que se llevará a cabo del 17 al 23 de octubre en Mérida, Yucatán.