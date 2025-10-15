Sudáfrica clasifica al Mundial 2026

JOHANNESBURGO.- Sudáfrica acudirá a una Copa del Mundo por primera vez desde que fue anfitrión del torneo en 2010. Costa de Marfil y Senegal también estarán allí, los últimos equipos de África en clasificarse.

Los sudafricanos certificaron su clasificación tras vencer el martes 3-0 a Ruanda, asegurándose el primer puesto de su grupo a pesar de haber sido penalizados con una quita de tres puntos por alineación indebida al inicio de las eliminatorias del continente.

La victoria de Sudáfrica dejó a Nigeria en el segundo lugar del Grupo C y tendrá que clasificarse mediante un playoff. Con una tripleta del delantero Victor Osimhen, Nigeria venció de local 4-0 a Benín.

Benín llegó a la última fecha como líder del grupo.

Costa de Marfil también aseguró la clasificación automática al vencer 3-0 sobre Kenia, resultado que le permitió quedar un punto por delante de Gabón. Los Elefantes se habían perdido los dos últimos mundiales.

Senegal alcanzó su tercer Mundial consecutivo tras vapulear 4-0 a Mauritania para quedar en la cima del Grupo B, dos puntos por delante de Congo.