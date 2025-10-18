Águilas UASLP reciben a la UP de Guanajuato

El equipo varonil de basquetbol Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se declara listo para su siguiente compromiso dentro de la Liga Universitaria de Básquetbol (LUBA), donde enfrentará a la Universidad Panamericana de Guanajuato (UP de Gto.). El encuentro se llevará a cabo este sábado 18 de octubre a las 13:00 horas, en la Unidad Deportiva Universitaria, escenario que promete vivir un ambiente lleno de pasión y orgullo universitario.

Las Águilas llegan a este duelo con el objetivo de mantener su buen paso en la temporada, luego de mostrar un desempeño sólido en las jornadas anteriores. Bajo la dirección de su cuerpo técnico, el conjunto potosino ha destacado por su intensidad defensiva, trabajo en equipo y disciplina táctica, características que le han permitido colocarse entre los equipos más competitivos de la liga.

El compromiso ante la UP de Guanajuato representa una nueva oportunidad para que los jugadores universitarios demuestren su crecimiento deportivo y fortalezcan el espíritu competitivo que distingue al representativo de la UASLP. Cada encuentro en la LUBA ha sido una plataforma para reafirmar el compromiso de la universidad con la formación integral de sus estudiantes y el impulso al deporte universitario.

La institución invita a toda la comunidad potosina a acudir y apoyar a las Águilas, quienes buscarán defender su casa y continuar dejando en alto el nombre de la UASLP dentro del baloncesto universitario nacional. Con energía, entrega y orgullo, el conjunto tunero se prepara para ofrecer un nuevo espectáculo deportivo digno de su afición.

