Aguirre, con opciones reales de ser el mejor técnico del mundo

Con el 2025 llegando a su fin, la FIFA entregará este martes el premio The Best, y Javier Aguirre no solo figura en la terna, sino que tiene posibilidades reales de convertirse en el mejor técnico del mundo, un hecho histórico para el futbol mexicano.

El entrenador nacional llega a la ceremonia tras conquistar la Copa Oro y la Concacaf Nations League con la Selección Mexicana, logros que lo colocaron en la pelea directa por el galardón y lo tienen a un paso de marcar un precedente sin antecedentes para un técnico tricolor.

La competencia es de alto nivel. En la misma categoría aparecen figuras consolidadas del futbol internacional como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool), lo que convierte la definición en una de las más cerradas de la edición.

México va por tres premios en The Best

Además de la opción de Aguirre al premio mayor de entrenadores, el futbol mexicano aspira a tres galardones en la ceremonia.

Carlos Orrantia compite por el Premio Puskas, gracias a su gol frente a los Gallos Blancos del Querétaro, cuando defendía los colores del Atlas, con una volea que se volvió viral por su ejecución.

En la rama femenil, Lizbeth Ovalle está nominada al Premio Marta por su anotación ante Chivas en la Liga MX Femenil, registrada en marzo, conocida como el "camaroncín" por la estética del remate.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia?

La ceremonia de The Best de la FIFA se realizará este martes 16 de diciembre, a las 11:00 horas del centro de México, y podrá seguirse en el sitio web oficial de la FIFA.