Senado concede licencia de 22 horas a Enrique Inzunza
Omar Alejandro López Campos, exsecretario del Bienestar en Sinaloa, asumió el cargo temporalmente.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Enrique Inzunza, rindió protesta como senador ante la ausencia de casi un mes de dicho legislador por Sinaloa, quien es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.
Licencia temporal de Enrique Inzunza en el Senado
Inzunza nada más pidió licencia para separarse del cargo como senador los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 15:00 horas. En otras palabras, sólo perderá el fuero por 22 horas.
Perfil y vínculo político de Omar Alejandro López Campos
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López Campos era hasta hoy secretario del Bienestar en Sinaloa y es ahijado del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
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