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Al fin, Alexander Zverev alcanza el número 1

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Al fin, Alexander Zverev alcanza el número 1
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      Alexander Zverev finalmente ascendió el lunes al número 1 del ranking del tenis masculino, una recompensa a una temporada dominante en la que se deshizo de su reputación de talentoso que no cumplía las expectativas y se convirtió en campeón de Grand Slam en dos ocasiones.

      Zverev conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, dejando atrás la etiqueta de ser el mejor jugador que aún no había ganado un Grand Slam. 

      También tiene asegurado el número 1 al cierre del año.

      "Es un día muy especial, sin duda", manifestó Zverev en París, donde tiene previsto competir esta semana en el Masters de París.

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      "París ha sido bastante especial para mí este año, en general. Es un lugar donde tuve muchos altibajos, tuve muchos desengaños, pero este año, ganar aquí mi primer Grand Slam y convertirme en el número 1 del mundo, es una sensación muy especial", agregó el alemán de 29 años.

      Se convirtió en el 30mo hombre en alcanzar al número 1, y, en el de mayor edad en más de 50 años en encabezar el ranking por primera vez. John Newcombe tenía 30 años cuando alcanzó la cima en 1974.

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