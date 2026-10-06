Alcanza Alcaraz la final en Japón

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TOKIO.- Carlos Alcaraz disputará su primera final desde que regresó tras una pausa de 4 meses y medio por una lesión en la muñeca derecha.

El tercero del ranking perdió 16 puntos consecutivos al final del primer set y al inicio del segundo, antes de remontar para vencer 5-7, 6-3, 6-1 a su compatriota español Jaume Munar en las semifinales del Abierto de Japón el lunes.

En busca de revalidar el título en el Coliseo Ariake, Alcaraz se las verá el martes contra el checo Jiri Lehecka, victorioso 6-4, 6-2 ante el monegasco Valentin Vacherot.

Alcaraz regresó de la lesión a finales de agosto y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde perdió ante Ben Shelton en un partido que terminó a las 3:33 de la mañana. Desde su regreso, ha estado usando una manga de compresión en el brazo derecho.

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Alcaraz no disputaba una final desde que Jannik Sinner lo derrotó en el Masters de Montecarlo en abril.

Ante Munar, Alcaraz pareció tomar el control con un quiebre a mitad del primer set antes de su repentina caída de nivel. Cometió dobles faltas consecutivas para entregar el primer set a Munar, con lo que acumuló 14 puntos seguidos perdidos.

En total, después de que también cedió los dos primeros puntos del segundo set, Alcaraz perdió 16 puntos consecutivos.

Pero Alcaraz, primer cabeza de serie, logró un quiebre en el juego inicial del segundo set y, a partir de ahí, se impuso con autoridad.

"No sé qué pasó en el primer set. Parece que estoy teniendo dificultades en todos los primeros sets. ... Pero he remontado cada vez y estoy muy contento por ello", comentó Alcaraz.