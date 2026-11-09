Alcaraz conquista Masters de París

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Carlos Alcaraz se coronó campeón del Masters 1000 de París tras vencer a Ben Shelton por 7-6 (5) y 7-5, conquistando el título número 29 de su carrera y el noveno de esta categoría. A sus 23 años, el número 3 del mundo firmó un cierre de temporada espectacular con nueve victorias consecutivas y dos títulos seguidos (Viena y París), impulsado por la frescura física que le otorgó un parón previo de cuatro meses por una lesión de muñeca.

Con este triunfo, el murciano se convirtió en el segundo español en ganar en París-Bercy después de David Ferrer. Además, alcanzó un hito de regularidad al encadenar cinco años consecutivos ganando al menos un Masters 1000, una hazaña que en el pasado solo habían logrado Novak Djokovic y Rafael Nadal. Con este trofeo, Alcaraz ya atesora siete de los nueve torneos de esta categoría en el circuito, resistiéndosele únicamente Canadá y Shanghái.

El camino al título no fue sencillo. Alcaraz tuvo que levantar dos bolas de partido en los cuartos de final ante Taylor Fritz antes de cobrarse la revancha en la final ante Shelton, su verdugo en el pasado Abierto de Estados Unidos. En el partido definitivo, el español demostró su habitual solvencia bajo presión al resistir seis opciones de quiebre en la primera manga y remontar un 2-4 en el segundo set, aprovechando su experiencia en las grandes citas para sentenciar el campeonato en el duodécimo juego.