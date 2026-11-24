¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El defensor mexicano Aldo Cruz alcanzó los 100 partidos defendiendo la camiseta del Atlético de San Luis, luego de participar en el encuentro ante Puebla, disputado el pasado viernes 20 de noviembre, correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con esta cifra, el futbolista suma un nuevo capítulo en su trayectoria con el conjunto potosino.

La historia de Cruz con el equipo comenzó el 3 de julio de 2022, cuando disputó su primer encuentro como titular frente a León. Desde entonces, ha formado parte de la institución en dos etapas, consolidando su presencia dentro del plantel y acumulando experiencia en el futbol profesional con el cuadro rojiblanco.

Tras regresar al Atlético de San Luis para el Clausura 2024, el lateral mexicano logró mantener continuidad en el terreno de juego. Durante el Apertura 2026, previo al compromiso frente a Puebla, había participado en 14 encuentros y acumulado más de 900 minutos de actividad, números que reflejan su participación en el esquema del equipo.

A lo largo de ocho torneos con la institución potosina, Aldo Cruz ha construido una trayectoria que ahora llega a los 100 partidos oficiales con el Atlético de San Luis, convirtiéndose en uno de los futbolistas que han mantenido presencia en distintas etapas recientes del club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí