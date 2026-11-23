¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Más de 85 mil aficionados hicieron del Estadio Banorte una auténtica fortaleza de San Francisco. El ruido fue ensordecedor cada vez que los 49ers pisaron el emparrillado y los abucheos acompañaron a Minnesota durante una noche en la que la mejor defensa de la NFL terminó exhibida por uno de los ataques más explosivos.

Desde horas antes, las tribunas se pintaron de rojo. Los jerseys de los 49ers dominaban el Coloso de Santa Úrsula y cada primero y diez se convertía en una auténtica fiesta. Por momentos, el ruido cuando Vikings tenía posesión era tanto que hasta resultaba difícil imaginar si Kirk Cousins podía escuchar las indicaciones de su entrenador a través del casco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

San Francisco necesitó apenas su primera serie ofensiva para abrir el marcador. Brock Purdy encontró a George Kittle con un pase de 17 yardas y el ala cerrada celebró con la seña de "Zero Miedo" de Penta, para encender todavía más a la afición mexicana.Minnesota respondió con una carrera de 11 yardas de Aaron Jones, pero aquello sería prácticamente lo único que pudo celebrar durante una primera mitad en la que los 49ers hicieron lo que quisieron.Kittle volvió a aparecer en el segundo cuarto con su segundo touchdown de la noche, mientras Mike Evans se convirtió en la válvula de escape de Purdy. El receptor atrapó un espectacular pase de cuatro yardas a una mano en zona roja para ampliar la ventaja.La pesadilla de los Vikings no terminó ahí. Apenas después de la anotación, Ji´Ayir Brown interceptó a Cousins y llevó el balón hasta las diagonales. San Francisco se marchó al descanso con un contundente 28-10.Purdy completó una gran exhibición de 248 yardas y tres pases de touchdown, suficientes para que la grada mexicana coreara: "MVP...MVP", en los últimos snaps del juego.Christian McCaffrey puso la cereza en el pastel con una anotación terrestre de seis yardas al comenzar el último cuarto. La intensidad sobre el campo disminuyó en la segunda mitad, pero las tribunas nunca dejaron de alentar, aunque los puntos escasearon.Minnesota se quedó sin respuestas y San Francisco convirtió su regreso a México en una fiesta. Esta vez, el espectáculo no estuvo solamente en las gradas, los 49ers también se encargaron de ponerlo sobre el emparrillado.