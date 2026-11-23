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Nueve personas fueron detenidas por presuntamente revender boletos durante el partido de la NFL México City Game 2026, realizado en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.

SSC detiene reventa boletos NFL México City Game

Además, una mujer fue arrestada por su probable participación en el robo de pertenencias a una asistente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre los detenidos por la posible reventa se encuentran tres mujeres y seis hombres, quienes presuntamente ofrecían entradas apócrifas a precios superiores a los establecidos en taquillas y plataformas oficiales.

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Los nueve fueron presentados ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. Tras consultar sus antecedentes, las autoridades identificaron que tres de ellos ya habían sido remitidos por la misma falta administrativa.

Detención por robo en partido NFL México City Game

En otro hecho, policías atendieron la denuncia de una mujer que señaló a otra persona como responsable de despojarla de sus pertenencias durante el encuentro deportivo.

Tras realizarle una revisión preventiva, los uniformados encontraron entre sus objetos las pertenencias señaladas por la afectada, por lo que la sospechosa fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La SSC desplegó un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del estadio para proteger a jugadores, cuerpo técnico y asistentes, además de prevenir la reventa de entradas.

El operativo se mantuvo hasta la conclusión del partido y el desalojo total del recinto, mientras que elementos de Tránsito realizaron labores para agilizar la circulación vehicular en las principales avenidas de la zona.