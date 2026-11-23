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Los mexicanos Armando "Hormiga" González y Mateo Chávez, firmaron un fin de semana redondo en el futbol de Europa. Los canteranos de Chivas firmaron una actuación destacada con sus respectivos clubes, marcando gol.

Tal y como ha sido la tónica de la "Hormiga" González durante la temporada, ingresó desde la banca para poner cifras definitivas en la goleada del Olympiacos griego por 6-2 ante el Iraklis, y con ello, situarse en la segunda posición de la tabla general.

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El delantero mexicano ingresó al 82´ y casi de manera inmediata, se hizo presente en el marcador, después de anticiparse al defensor del equipo rival, y rematar el centro por la banda de la izquierda con cabezazo fulminante que venció al arquero rival (83´).De nueva cuenta, la "Hormiga" sigue demostrando la eficacia que tiene cuando ingresa al terreno de juego. Armando González acumula ocho participaciones directas de gol en 370 minutos jugados con el Olympiacos; con goles ante el Larissa (además de una asistencia), doblete ante el Volos (y otro pase de gol), uno más ante Agiellonia Bialystok, otro tanto ante PAOK y el último ante el Iraklis."Siempre trato de meter gol lo más rápido que posible; de aprovechar todos los minutos que me den", comentó la "Hormiga" para en una entrevista después del partido para Claro Sports.En plan goleador. Por otra parte, el defensor, Mateo Chávez demuestra cada fin de semana la evolución que ha tenido desde que arribó al futbol de Europa. El lateral mexicano volvió a marcar con el AZ Alkmaar.Chávez se incorporó al ataque y recibió un servicio dentro del área, para definir de primera intención, y con ello, encaminar a su equipo para la aplastante victoria que tuvieron por 1-5 en su visita al Sparta Rotterdam 1-5. Además, el hijo del "Tilón" Chávez, también registró dos asistencias de gol, para firmar una noche redonda.Tras esta actuación, Mateo Chávez llegó a tres anotaciones y cinco asistencias en los 13 partidos que ha participado en la temporada de la Erevidise de los Países Bajos.