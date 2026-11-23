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A sus 30 años y después de inscribir su nombre en la historia del deporte mexicano, Prisca Awiti anunció su retiro del deporte de alto rendimiento.

Prisca Awiti y su medalla histórica en París 2024

La judoca se convirtió en la primera mexicana en conquistar una medalla olímpica en judo, al obtener la plata en la categoría de -63 kilogramos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista mexicana emocionó a todo el país con su actuación en la capital francesa, donde además aportó la segunda presea para la delegación nacional en aquella edición de los Juegos Olímpicos.

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Decisión y motivación para el retiro

Sin embargo, tras alcanzar el mayor logro de su carrera, tomó la difícil decisión de cerrar su ciclo competitivo.

Awiti obtuvo la medalla de plata después de disputar una memorable final ante la eslovena Andreja Leski en la Arena Champ-de-Mars, combate en el que se quedó a un paso del oro olímpico.

No obstante, reconoció que después de París le resultó complicado encontrar la motivación necesaria para afrontar un nuevo proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

"Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería", comentó en entrevista con ESPN.

La judoca deja una trayectoria sobresaliente en la que conquistó medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Panamericanos y diversas competencias del circuito de la Federación Internacional de Judo, consolidándose como una de las máximas exponentes de este deporte en México.

Awiti también reveló que el respaldo de su familia y sus seres queridos fue fundamental para afrontar una decisión que maduró durante varios meses y que le permitirá enfocar su vida en nuevos proyectos fuera de la competencia.

"No fue cosa de un día. Poco a poco me di cuenta de que ya no era feliz. Lo más difícil fue hablarlo con mi familia y mis amigos; sentía que les estaba fallando. Logré algo increíble y aun así llegué a sentir fracaso, algo que fue complicado de procesar. Nadie me hizo sentir mal, al contrario, todos me apoyaron y eso fue un gran alivio", finalizó.