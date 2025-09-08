Alemania gana y sigue con vida

Alemania logró superar a Irlanda del Norte por 3-1, este domingo en Colonia, en su segundo partido de clasificación para el Mundial-2026, tres días después de su sorprendente derrota en Bratislava contra Eslovaquia (2-0).

Con estos tres primeros puntos en la breve campaña de clasificación, Alemania alcanza a su adversario de la noche, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres puntos por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).

Solo el primer lugar del grupo clasifica directamente para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).

En caso de no conseguirlo, los alemanes tendrán que pasar por la repesca de marzo.

Gracias a los goles de Serge Gnabry (7), Nadiem Amiri (69) y Florian Wirtz (72), los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann corrigieron el rumbo tras el fiasco de Bratislava.

Pero mostraron nuevamente preocupantes signos de fragilidad en defensa, como en el empate de Isaac Price (34) tras un córner.

Alemania continuará su campaña de clasificación en un mes, primero recibiendo a Luxemburgo en Sinnsheim el 10 de octubre, seguido de un difícil viaje a Belfast tres días después.

LEWANDOWSKI RECUPERA LA SONRISA

Polonia firmó una victoria importante sobre Finlandia (3-1) en su camino hacia el Mundial 2026 con protagonismo de Robert Lewandowski, autor de un tanto y clave en el tercero, obra de Jakub Kaminski, con los que su selección se asentó en la segunda plaza del grupo G.

El delantero del Barcelona por fin sonríe con su país. Desde que Michal Probierz dejó el banquillo de Polonia, Lewandowski es otro. La llegada de Jan Urban para dirigir el destino de Polonia ha devuelto la tranquilidad a un futbolista que esta temporada, entre lesiones y suplencias, aún no había celebrado un gol en partido oficial.