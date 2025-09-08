logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumenta cifra de casos de influenza

SLP reporta 46 casos positivos en lo que va del 2025: SS

Por Rolando Morales

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Aumenta cifra de casos de influenza

En lo que va de la presente temporada de influenza interestacional 2025, el estado de San Luis Potosí ha registrado un total de 46 casos positivos de influenza, siendo la novena entidad federativa con el mayor número de casos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud a nivel federal. 

Según los datos del más reciente Informe Semanal, para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, Covid-19 y otros virus respiratorios 2025, con fecha corte hasta la semana epidemiológica 35, los casos de influenza registrados en la entidad potosina representan el 7.3 por ciento del total de 632 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). 

Con este total, la entidad potosina se coloca tan solo por debajo de las cifras de influenza registradas en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Yucatán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y el Estado de México. 

-Asimismo, se han registrado un total de 3 defunciones por influenza en San Luis Potosí, las cuales representan el 8.3 por ciento del total nacional, siendo la quinta entidad federativa con más fallecimientos, tan solo por debajo de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel general, en lo que va del 2025, la entidad potosina ha registrado un total de 2 mil 640 de ETI e IRAG, de los cuales el 4.8 por ciento han sido 123 casos positivos a Covid-19. De igual forma, hasta la semana corte se tiene un total de 3 defunciones confirmadas por este virus. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco