Aumenta cifra de casos de influenza

En lo que va de la presente temporada de influenza interestacional 2025, el estado de San Luis Potosí ha registrado un total de 46 casos positivos de influenza, siendo la novena entidad federativa con el mayor número de casos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud a nivel federal.

Según los datos del más reciente Informe Semanal, para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, Covid-19 y otros virus respiratorios 2025, con fecha corte hasta la semana epidemiológica 35, los casos de influenza registrados en la entidad potosina representan el 7.3 por ciento del total de 632 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Con este total, la entidad potosina se coloca tan solo por debajo de las cifras de influenza registradas en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Yucatán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y el Estado de México.

-Asimismo, se han registrado un total de 3 defunciones por influenza en San Luis Potosí, las cuales representan el 8.3 por ciento del total nacional, siendo la quinta entidad federativa con más fallecimientos, tan solo por debajo de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

A nivel general, en lo que va del 2025, la entidad potosina ha registrado un total de 2 mil 640 de ETI e IRAG, de los cuales el 4.8 por ciento han sido 123 casos positivos a Covid-19. De igual forma, hasta la semana corte se tiene un total de 3 defunciones confirmadas por este virus.