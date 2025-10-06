Alex de Alba logra histórico triunfo

Comenzó la segunda ronda de los playoffs de NASCAR México Series y con ella llegó un resultado histórico para San Luis Potosí. El piloto potosino Alex de Alba, del AGA Racing Team, se adjudicó la victoria en “La Potosina 200”, convirtiéndose en el primer piloto local en ganar en el Súper Óvalo Potosino dentro de la categoría estelar del campeonato.

El AGA Racing Team arribó a la cita con Alex de Alba entre los siete contendientes en playoffs, en busca de seguir sumando puntos para avanzar a la gran final del serial. En su tercera visita del año al óvalo de media milla, el potosino mostró ritmo desde las prácticas y consiguió colocarse tercero en la sesión de calificación, al mando del auto #14 AGA de Manzana, asegurando la segunda fila de salida para la carrera celebrada el domingo 5 de octubre.

Con una gran entrada en las tribunas, se puso en marcha “La Potosina 200”, competencia pactada a 200 vueltas o 100 minutos. Desde las primeras vueltas, Alex de Alba se mantuvo entre los punteros, logrando adelantar posiciones hasta liderar el primer segmento, cruzando la línea de meta en el stage de la vuelta 90 como líder absoluto.

La segunda parte de la carrera estuvo llena de intensidad, con varios intercambios de posición y ataques constantes de sus rivales. Sin embargo, el potosino mostró temple y control, defendiendo con firmeza su posición hasta ver la bandera a cuadros en primer lugar, desatando la euforia del público local que celebró su triunfo histórico.

Con este resultado, Alex de Alba y el AGA Racing Team dan un paso crucial en los playoffs de NASCAR México Series, fortaleciendo sus aspiraciones rumbo a la semifinal que se disputará el 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México, donde buscarán uno de los cuatro boletos a la gran final por el campeonato.

El triunfo en casa no solo representa una victoria deportiva, sino también un logro simbólico para el automovilismo potosino, que ve en Alex de Alba a uno de sus máximos exponentes dentro del deporte motor nacional.