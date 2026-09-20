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Zohran Mamdani destaca trabajo de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México

El encuentro Urban 20 reunió a alcaldes para abordar vivienda, clima e inmigración con participación mexicana.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 03:48 p.m.
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Zohran Mamdani destaca trabajo de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó este domingo su admiración por las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien manifestó su deseo de trabajar, a la vez que elogió las UTOPÍAS que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha establecido en la capital mexicana.

      Declaraciones del alcalde Mamdani en Urban 20

      Las declaraciones se produjeron en el marco del Urban 20 (U20), un encuentro de 25 alcaldes y representantes de 34 ciudades que este año se realiza en Nueva York, coorganizado también por la ciudad de Los Ángeles.

      Durante su intervención, Mamdani habló de su intención de trabajar con Sheinbaum y otros representantes mexicanos, a fin de abordar los desafíos comunes.

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      "Quiero trabajar con la presidenta Sheinbaum, así como con otros líderes de todo México", expresó el alcalde neoyorquino, quien destacó que las ciudades enfrentan crisis que trascienden fronteras.

      "Las crisis que enfrentamos son crisis globales... Observamos con admiración las iniciativas de Sheinbaum y las formas como está enfrentando temas como el costo de la vida, así como la importancia de garantizar condiciones dignas para personas trabajadoras".

      Reconocimiento a políticas públicas en Ciudad de México

      En diálogo con los medios, acompañado de Brugada, se refirió a las políticas públicas que ella ha desarrollado en la capital mexicana.

      "La Ciudad de México tiene un significado personal para mí", manifestó el alcalde neoyorquino, quien señaló que muchos miran a la capital mexicana en busca de "inspiración, especialmente por la manera en que ha respondido a crisis como la de cuidados, en nuestras economías".

      Expresó que, en el tema de cuidados, se ve a la Ciudad de México como un "ejemplo de cómo podemos cumplirle a la gente en nuestra propia ciudad. Cuando hablamos de UTOPÍAS, entendemos que debemos garantizar la dignidad a las personas trabajadoras y asegurar que puedan vivir una vida plena, próspera. Es un placer tener a una jefa de gobierno aquí... que entiende que los problemas de las personas de la clase trabajadora deben estar al frente de la política".

      Urban 20 estableció como las tres prioridades para este año la vivienda asequible y personas sin hogar; acción climática y resiliencia; y protección de comunidades inmigrantes y movilidad humana.

      El evento comenzó el sábado y concluye este lunes.

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