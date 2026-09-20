Cazzu y Nodal enfrentan debate por iniciativa Ley Cazzu en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Cazzu y Christian Nodal volvieron a generar controversia, pero esta vez no solo por su historia y lo relacionado con la crianza de la pequeña Inti; sino de una iniciativa de ley que lleva el nombre de la cantante argentina y que fue presentada en el Congreso de nuestro país, la llamada "Ley Cazzu".

¿Qué es la iniciativa Ley Cazzu y cuál es su objetivo?

En los últimos días circularon rumores de que Nodal había promovido un amparo con la intención de frenarla; sin embargo, su equipo legal explicó que, aunque sí existe un recurso legal, éste no pretende detener el proceso legislativo, pero sí se opone a que sea identificada con el nombre de su ex y una historia que, según él, es falsa.

Por su parte, la trapera usó las redes sociales para responder. A través de un extenso mensaje acusó haber sido "silenciada legalmente" y cuestionó las versiones difundidas sobre el conflicto familiar. Abriendo, nuevamente, el debate.

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Detalles confirmados sobre la iniciativa y su proceso legislativo

Lo primero que hay que aclarar es que no es una ley vigente. Se trata de una iniciativa de reforma (al artículo 4 de la Constitución) y que, presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Sandra María Arreola Ruiz, en Michoacán en marzo de 2026 y posteriormente enviada al Congreso de la Unión.

Su objetivo es modificar el marco legal para facilitar la movilidad de los menores (dentro o fuera del país) cuando exista un conflicto entre ambos padres y uno de ellos haya incumplido de manera reiterada e injustificada sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

Es decir, la iniciativa no busca eliminar la intervención del otro progenitor ni permitir que un menor salga del país sin ningún tipo de control. Lo que pretende es evitar que un padre o una madre, que no participe de manera efectiva en la crianza (y que esto pueda ser comprobado legalmente), utilice la patria potestad para obstaculizar la movilidad del niño.

Hasta el momento, la "Ley Cazzu" continúa su proceso legislativo en el Congreso.