¿Entra Miguel Borja? Los mejores goles del Clásico Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Este sábado 19 de septiembre se vivió una edición más del Clásico Nacional, donde el América empató a las Chivas 2-2 pese llegar al medio tiempo perdiendo y en el que Miguel Borja se lució con un golazo de chilena que quedará para posteridad.

Gol destacado de Miguel Borja en el Clásico Nacional

A raíz de la espectacular anotación del atacante colombiano, surgió la duda de si ese tanto es el mejor que se ha hecho en los juegos entre las Águilas y los rojiblancos, por lo que aquí te traemos un listado de los más recordados.

Marco Fabián en 2011

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En el Clausura 2011, las Chivas recibieron en el Omnilife a las Águilas y en la victoria de 3-0, Marco Fabián anotó un grandioso tanto. El canterano rojiblanco se combinó con el "Cubo" Torres, quien le dejó el balón dentro del área y metiera un fierrazo de izquierda al ángulo que dejó sin posibilidades a Guillermo Ochoa.

Luis Gabriel Rey en 2014

Un mal rechace defensivo de Jair Pereira, el esférico le cayó al "Canguro", quien no lo pensó y sacó un zurdazo para colocar el balón al fondo de la red.

Goles históricos en el Clásico Nacional

Alberto "Venado" Medina 2006

En el Clásico Nacional del Apertura 2006, el "Venado" hizo lo que mejor sabía hacer: encarar y marcar. Medina hizo un jugadón en el área y de zurda rompió el arco americanista.

Toninho 1990-1991

Esta anotación pasa a la historia como una de las mejores por la asistencia. Edú se lució con el pase de rabona para el remate de cabeza de Toninho, una jugada que coloca este tanto como uno de los más vistosos e inolvidables del Clásico Nacional.

Héctor Reynoso en 2005

Para el Clausura de 2005, el capitán Héctor Reynoso sorprendió con un zapatazo desde casi mediocampo y venció a Memo Ochoa con ese gran disparo.

Carlos Reinoso en 1977-78

El "Maestro" fue anotador en varios clásicos, pero uno de los más recordados es el de aquella temporada. En esa ocasión, el chileno cobró de forma magistral un tiro libre de casi 35 metros que impresionó a los asistentes y televidentes.