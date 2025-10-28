Alexis Vega fuera de la fase regular

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexis Vega -capitán del club Toluca- salió lesionado en el empate (2-2) de su equipo ante el Pachuca en la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 y como consecuencia se perderá el resto de la fase regular.

Fue Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, quien confirmó la noticia tras finalizar el encuentro. “Lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla”, mencionó el “Turco” en conferencia de prensa post-partido.

Vega presenta una lesión muscular, misma que arrastra desde la visita a Tijuana y que el estratega argentino atribuye al césped artificial del estadio Caliente. “Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular”, apuntó.

El delantero del Toluca se perdería el cierre del torneo en donde el conjunto mexiquense visitará el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en la Jornada 16 y para la última fecha recibirán al América en el Estadio Nemesio Diez, en la repetición de la final del torneo Clausura 2025.

“Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión, obviamente, que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse, no hay que poner ningún tipo de excusa”, concluyó Mohamed.

¿Cuándo volvería

Alexis Vega?

El delantero mexicano se perderá las últimas dos fechas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El dorsal 10 del conjunto de Toluca tendrá cerca de un mes para recuperarse y volver para la Liguilla.

Con las dos semanas restantes de la fase regular, más las fechas del Play-In y la próxima Fecha FIFA (10-18 de noviembre), Vega estaría disponible para el debut de Toluca en la fiesta grande del futbol mexicano.