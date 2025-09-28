Amanecen los Diablos como líderes

TOLUCA, Méx.- Mazatlán se coció en el Infierno. Toluca se impuso con facilidad (3-1) a los Cañoneros en el Nemesio Díez, a pesar de haber jugado con un hombre menos todo el segundo tiempo.

Con este triunfo, los Diablos Rojos suman cinco al hilo y toman, por ahora, el liderato del torneo.

El arco de los mazatlecos empezó a vivir momentos de terror desde los primeros minutos del juego, cuando Robert Morales sacó un potente disparo con la pierna derecha que fue atajado por Ricardo Gutiérrez. Al minuto 25, Héctor Herrera abrió el marcador con un extraordinario tiro desde fuera del área. El centrocampista mexicano recibió el balón y con un toque se lo acomodó para pegarle de parte interna y así mandarlo al fondo de la red.

De tocar el cielo con su extraordinario gol, Herrera se fue a las regaderas a minutos del medio tiempo. El experimentado futbolista disputó un balón dividido, pero en la pelea talló con sus tachones a Jordan Sierra; el VAR intervino y HH se fue expulsado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mazatlán arrancó con valentía el segundo tiempo, buscando el descuento para ponerle más sazón al juego y aprovechar su hombre extra. Sin embargo, los mexiquenses doblaron su ventaja vía Bruno Méndez, quien con un remate acrobático sumó su nombre a la lista de goleadores del juego.

Ya a los 89’, Paulinho ingresó al área, pero fue derribado por el arquero del Mazatlán y se marcó un penalti. El artillero portugués no erró y colocó el 3-0.

En el suspiro final del juego, Benedetti aprovechó un tiro libre para darle el de la honra a su equipo con un gran cobro desde fuera del área, que fue desviado. Toluca durmió como líder de la competencia gracias a su diferencia de goles con Rayados