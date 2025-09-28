Amarran Cachorros primer comodín

CHICAGO.- Michael Busch conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras por los Cachorros de Chicago, quienes aseguraron el primer comodín de la Liga Nacional al imponerse el sábado 7-3 sobre los Cardenales de San Luis.

Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki también conectaron vuelacercas por Chicago, que firmó su tercera victoria en cuatro juegos. Jameson Taillon (11-7) lanzó seis entradas efectivas.

Los Cachorros (91-70) recibirán a San Diego en la primera ronda de los playoffs. El primer encuentro de la serie al mejor de tres está pautado para el martes.

Es la primera aparición en postemporada para Chicago desde 2020.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nolan Arenado y Jordan Walker conectaron jonrones por los Cardenales (78-83), quienes sufrieron su tercera derrota consecutiva. Michael McGreevy (8-4) permitió tres carreras y seis hits en cuatro episodios y dos tercios.

Busch envió el primer lanzamiento de McGreevy a lo profundo entre el jardín derecho y el central. Por quinta vez en su carrera, inauguró un duelo con un cuadrangular.

Añadió un doble en la tercera entrada y conectó un jonrón de dos carreras en la quinta para su 34º cuadrangular, cifra con la que lidera al equipo. Añadió un triple impulsor en la séptima antes de recibir un boleto intencional en la octava.

Suzuki conectó su 31º jonrón contra Ryan Fernandez en la sexta. Suzuki y Busch suman cada uno tres jonrones en sus últimos dos juegos.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1. El dominicano José Fermín de 1-0.