América acaricia las semifinales

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México.- América Femenil sueña con el bicampeonato. En esa búsqueda, las vigentes campeonas del futbol mexicano golearon (3-0) a unas Diablas Rojas de Toluca que desaparecieron del Estadio Banorte, durante el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Ante la mirada de más de veinte mil personas, el América no tardó en abrir el marcador, gracias a que Isadora Haas (6´) remató dentro del área para concederle un primer gol a las azulcremas. En medio de la euforia, la defensa brasileña abrazó a la capitana Scarlett Camberos para festejar el tanto que las acercó a la defensa de su título.

Durante el primer tiempo, las dirigidas por Ángel Villacampa tuvieron una mayor posesión del balón. Sin embargo, el segundo gol resistió, pese a los intentos de Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira, la campeona de goleo con 21 tantos en la fase regular del torneo.

Aunado a que, en la portería escarlata, una atajada de la guardameta Valeria Martínez impidió que las Águilas ampliaran su ventaja en el marcador.

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La lluvia cayó en el Coloso de Santa Úrsula. Y a lo lejos, desde las gradas, la afición azulcrema aplaudió la entrada de Irene Guerrero a la cancha para sustituir a Alexa Soto. Una decisión que cobró frutos, pues la centrocampista española anotó desde los once pasos (59´) para firmar la victoria de las azulcremas.

Desde que sonó el silbatazo para dar inicio al segundo tiempo, la ofensiva del América Femenil atacó a las escarlatas, misma que terminó con un cabezazo de Jana Gutiérrez (48´) que provocó una estruendosa porra en el recinto capitalino.

Sin embargo, para mala fortuna de las azulcremas, Isadora Haas abandonó la cancha porque sufrió molestias físicas después de una jugada. Además de que, en el partido, Geyse Ferreira no se encontró con el gol.

América Femenil tuvo que invertir su localía por los compromisos previamente establecidos del Estadio Banorte con la NFL, por lo que la serie cerrará en el Estadio Nemesio Diez. El Infierno se encenderá el próximo domingo, 15 de noviembre, con el partido de vuelta.