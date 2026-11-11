Mauricio Pochettino, opción para el Manchester United

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El estratega de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se encuentra en la mira del Manchester United para tomar las riendas de los Diablos Rojos de Inglaterra, luego del mal comienzo de temporada en la Premier League.

El club inglés estaría preparando la destitución de Michael Carrick, actual director técnico del Manchester United, y el principal candidato para ocupar su puesto sería Mauricio Pochettino. Sin embargo, la operación no será sencilla para los Red Devils, ya que tendrían que pagar una cláusula de rescisión.

Además, el seleccionador estadounidense amplió su contrato hasta 2030, después de llevar a Estados Unidos a los Octavos de Final de la pasada Copa del Mundo 2026.

Para el United, Pochettino no es la única opción, pues también existe una amplia lista de candidatos, entre los que destacan Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Kieran McKenna. Este último ya fue entrevistado por la directiva de los Diablos Rojos en 2024.

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El United ha entrevistado en tres ocasiones a Mauricio Pochettino para hacerse de sus servicios. El argentino es un perfil que agrada mucho a la directiva, principalmente por su experiencia en la Premier League y sus características como director técnico.

Cabe recalcar que, en caso de concretarse su llegada al Manchester United, Pochettino asumiría el cargo como un auténtico bombero, ya que el equipo se ubica en la zona de descenso, con apenas ocho unidades en la presente temporada.

El próximo 22 de noviembre, el Manchester United enfrentará al Liverpool en la Jornada 11 del campeonato inglés.