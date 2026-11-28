¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hay dos resultados que darían el pase a semifinales al América, esta noche, frente a los Rayados en el Estadio Banorte. La mayor probabilidad es azulcrema; sin embargo, el futbol desplegado por las Águilas no es garantía en estos momentos.

América necesita ganar o empatar para avanzar en la Liguilla

Ganar o cualquier empate mandaría a los de Coapa a la siguiente ronda, luego de la igualada sin goles en la ida de los cuartos de final en el Gigante de Acero. Sin duda, los capitalinos son favoritos para esta noche.

No obstante, hay estadísticas que Guillermo Almada y sus dirigidos deben enterrar para seguir en busca del ansiado título 17. La primera es terminar con la negativa racha de seis partidos en fila sin triunfo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rachas negativas que América debe superar

América no gana desde el 21 de octubre, en la Jornada 13 cuando goleó 2-5 al Atlas en el estadio Jalisco. Desde entonces, son cuatro empates y dos caídas.

También hay otra racha que preocupa a la fanaticada de las Águilas y es la de no poder ganar como locales. No lo hacen desde hace dos meses, cuando vencieron (2-0) al Puebla en la Jornada 6. Inquietante estadística de cara a la presentación en casa, en esta Fiesta Grande.

Los azulcrema tienen esta noche la oportunidad de limpiar su imagen como locales y reconectar con su afición.

Monterrey no gana ante América en la Ciudad de México desde el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, cuando se impusieron 1-3 en el Coloso de Santa Úrsula. Además, sólo tiene tres triunfos en la capital, en la historia de los torneos cortos; Invierno 2000 y Clausura 2012, las otras dos victorias.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Rayados?

Sólo una derrota dejaría al América fuera de esta Liguilla. Si bien, dejaron muchas dudas luego del empate en el juego de ida, las Águilas llegan como favoritos para este compromiso.

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Horario: 21:10

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7 y Layvtime YouTube.