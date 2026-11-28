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En dispositivos permanentes de seguridad desplegados en las cuatro regiones de San Luis Potosí, en el último día la Guardia Civil Estatal logró la detención de 19 personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito, mediante acciones orientadas a preservar el orden y la tranquilidad de la población.

Durante estas intervenciones, las fuerzas estatales aseguraron un total de 85 dosis de la droga conocida como cristal, 497.2 gramos de marihuana y dos dosis de cocaína, como resultado de los recorridos de vigilancia y labores operativas realizadas en distintos puntos de la entidad.

En acciones de prevención, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado llevó a cabo diversas pláticas a estudiantes del Colegio de Bachilleres número 18, en el municipio de Mexquitic de Carmona, con la participación de distintas áreas de la dependencia.

Durante esta actividad, estudiantes, docentes y personal educativo conocieron las funciones y servicios de las diferentes áreas de la SSPC, mediante dinámicas informativas y de orientación, lo que permitió acercar a los jóvenes información para reconocer situaciones de riesgo, tomar decisiones responsables y contribuir a una convivencia segura.

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