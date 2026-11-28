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Las actividades académicas y la atención en los centros clínicos de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ya se encuentran regularizadas, luego de las inconformidades y manifestaciones de estudiantes por la falta de insumos, deficiencias en el equipamiento y condiciones para realizar sus prácticas, informó el director del plantel, Alan Martínez Zumarán.

El directivo explicó que, tras las protestas, se realizaron reuniones con estudiantes de la licenciatura en Médico Estomatólogo y de la carrera de Técnico Universitario en Cuidados (TCU), con el propósito de revisar sus demandas, presentar las acciones emprendidas por la facultad y establecer acuerdos para atender las necesidades expuestas. También se realizaron recorridos por las instalaciones para identificar las áreas que requieren intervención.

Respecto a la falta de materiales, señaló que se desarrolló un trabajo colegiado con docentes de las distintas áreas académicas para revisar la disponibilidad de insumos y los criterios relacionados con los trabajos clínicos que deben realizar los alumnos. Indicó que el objetivo es coordinar los recursos existentes con las necesidades académicas, a fin de que los estudiantes puedan cumplir con sus actividades y evaluaciones en tiempo y forma.

Martínez Zumarán aseguró que la suspensión de actividades fue únicamente de una semana y que actualmente trabajan con normalidad tanto los programas de licenciatura como los de posgrado. Detalló que los centros clínicos de la facultad reciben alrededor de 500 a 600 pacientes al mes, entre las distintas áreas de atención, incluida la clínica Mario García Valdez, ubicada en la zona de El Saucito.

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Añadió que las reuniones con representantes estudiantiles continuarán de manera periódica, particularmente con la comunidad de TCU, con quienes mantienen encuentros aproximadamente una vez por semana. Sobre los recursos para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento, indicó que la facultad cuenta con ingresos propios que pueden destinarse a mejorar sus instalaciones, aunque deben presentar los informes correspondientes para disponer de ellos.