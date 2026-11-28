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CIUDAD VALLES.- Para el evento de inauguración de obras de la Ciudad Judicial hubo servicio de acarreo de lujo, puesto que empleados del Poder Judicial de todo el estado estuvieron en el evento.

En el acto de arranque de obra, bajo el toldo colocado, ahora no para guarecerse del sol, sino de la lluvia y el frío, había alrededor de 350 personas, pero esta vez no eran beneficiarios de colonias ni de apoyos sociales, sino trabajadores del Poder Judicial de todas las regiones de la entidad que colmaron el sitio improvisado y que poco antes habían llegado en autobuses de turismo al kilómetro dos de la carretera Valles-Mante.

Magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios esperaron dos horas a que llegaran tanto la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa, como el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y demás invitados especiales y escucharon las peroratas de los funcionarios de primer nivel, poco antes de la puesta en marcha de las obras.