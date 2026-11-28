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TEXAS.- Tal y como ha pasado en México, el futbol femenil ha crecido de manera agigantada en todas partes del mundo, en especial algunos como Haití.

Durante los últimos años, la escuadra caribeña ha comenzado a tener en sus filas a futbolistas que juegan en la élite. En esta actual convocatoria, la base es de jugadoras con presencia en la Primera División de Francia y otras más "regadas" en el viejo continente, así como en Estados Unidos.

Además de contar con un grupo más que llamativo, en su banquillo tienen a Pia Sunhage, la entrenadora sueca que ganó dos medallas de oro con Estados Unidos (Beijing 2008 y Londres 2012).

En su vitrina, la europea puede presumir otra presea olímpica (plata) en Río 2016 con su país y la Copa América de 2022 con Brasil.

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Dentro del terreno de juego, el cuadro mexicano deberá poner atención especial en Melchie Dumornay. La desequilibrante futbolista haitiana terminó como la cuarta mejor jugadora del mundo en la disputa por el Balón de Oro 2026.

La polivalencia de la figura del OL Lyonness de Francia la convierte en la gran arma para su equipo y la amenaza para las mexicanas. Dentro de sus logros también destacan el ganar dos veces el galardón a Mejor Jugadora del Año de Concacaf, ser parte del equipo de la temporada en la Champions League Femenina y un par de títulos locales e internacionales.

No obstante, en su última Fecha FIFA, Haití vivió dos partidos muy complejos. Durante esos encuentros recibió 12 goles y solamente anotó dos.