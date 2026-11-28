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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, atiende entre 20 y 25 auxilios por semana relacionados con violencia de género, de los cuales alrededor de 16 corresponden a casos efectivos de violencia familiar, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario detalló que, por estos hechos, la Policía Municipal pone a disposición del Ministerio Público a entre seis y siete personas cada semana, en su mayoría hombres, quienes son remitidos ante la Fiscalía Especializada en materia de violencia de género. Explicó que las agresiones ocurren principalmente entre parejas sentimentales y pueden ser físicas, psicológicas o verbales, además de casos en los que se utiliza a los hijos como instrumento de violencia vicaria.

Villa Gutiérrez señaló que también han detectado agresiones cometidas bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias tóxicas. Advirtió que en ocasiones las víctimas solicitan la intervención policial únicamente para "meter un susto" al agresor, sin dimensionar que la violencia puede repetirse, por lo que consideró necesario que los delitos de violencia contra las mujeres sean perseguidos de oficio.

Sobre la reincidencia, indicó que los casos en los que los agresores vuelven a ser detenidos son poco frecuentes cuando ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y están sujetos a una carpeta de investigación o proceso judicial. Sin embargo, mencionó que durante el último mes detuvieron a un hombre de nacionalidad haitiana por violencia familiar, quien recuperó su libertad y, tres o cuatro días después, volvió a agredir a la misma persona, por lo que fue detenido nuevamente.

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El titular de la SSPC estimó que más de la mitad de las personas que sufren violencia familiar evita presentar una denuncia formal, situación que dificulta dar seguimiento a los casos y que los agresores enfrenten consecuencias legales.