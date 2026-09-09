Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La estadounidense Coco Gauff remontó un set en contra, salvó dos bolas de partido ante la rusa Mirra Andreeva y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá a la kazaja Elena Rybakina.

Detalles del partido y remontada

Andreeva, número 5 del mundo, tuvo las pelotas de partido en el 'tie-break' del segundo set con 6-5 y 7-6, uno al resto y otro al saque, ambas perdidas con errores propios.

La rusa tuvo en sus manos romper su maleficio contra Gauff, con la que ha perdido en los seis enfrentamientos entre ambas, pero la estadounidense se acabó imponiendo por 2-6, 7-6(7) y 6-2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gauff, última semifinalista del cuadro femenino, se medirá mañana a la kazaja Rybakina, nueva número uno del mundo, mientras que el otro puesto en la final lo disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula.

Las cuatro semifinalistas, Sabalenka, Rybakina, Pegula y Gauff, en este orden, llegaron a Nueva York como las cuatro primeras del mundo, algo que no ocurría en un 'grande' desde Wimbledon 2009, con las rusas Dinara Safina y Elena Dementieva y las estadounidenses Serena y Venus Williams.

Análisis del rendimiento y declaraciones

Gauff afrontó un partido muy complejo, en el que perdió los cuatro primeros juegos para verse 4-0 abajo ante Andreeva y cometió 42 errores no forzados, con el fantasma de las dobles faltas (doce) presente durante todo el encuentro.

Gauff se compuso en la segunda manga, rompió para tomar ventaja y con 5-3 a favor sacó por el set. La estadounidense, de hecho, tuvo un punto de set con 40-30, pero Andreeva respondió con cuatro puntos seguidos al resto y 'break'.

El doble golpe en el desempate provocó que Andreeva se hundiera en el tercer set, con roturas en el tercer y séptimo juego, este último en blanco, que sellaron la remontada de Gauff.

Gauff pasó del 43 % de primeros saques en el primer set, al 61 % en el segundo y el 71 % en el tercero.

Al terminar el partido, la estadounidense dijo que al verse contra las cuerdas simplemente decidió competir para "salir de la pista sin ningún remordimiento".

"En los baños (tras el primer set) estuve pensando. Sinceramente, pensaba en Frances Tiafoe y en cómo remontó ayer", confesó Gauff al recordar el partido contra Alex Michelsen, que perdió tras ponerse dos sets arriba y servir para ganar en el tercero.

Gauff y Rybakina se enfrentaron hace pocas semanas en semifinales del Masters 1.000 de Canadá, con remontada de la kazaja tras perder el primer set contra la estadounidense.

"Elena, bueno, es la nueva número uno del mundo, así que será un partido complicado. La última vez que jugamos fue un partido muy disputado a tres sets y tengo ganas de volver a competir contra ella. Estos son los momentos por los que juegas", dijo Gauff.