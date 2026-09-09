logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open

Se enfrentará a la kazaja Rybakina, nueva número uno del mundo

Por EFE

Septiembre 09, 2026 04:36 p.m.
A
Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La estadounidense Coco Gauff remontó un set en contra, salvó dos bolas de partido ante la rusa Mirra Andreeva y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá a la kazaja Elena Rybakina.

      Detalles del partido y remontada

      Andreeva, número 5 del mundo, tuvo las pelotas de partido en el 'tie-break' del segundo set con 6-5 y 7-6, uno al resto y otro al saque, ambas perdidas con errores propios.

      La rusa tuvo en sus manos romper su maleficio contra Gauff, con la que ha perdido en los seis enfrentamientos entre ambas, pero la estadounidense se acabó imponiendo por 2-6, 7-6(7) y 6-2.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gauff, última semifinalista del cuadro femenino, se medirá mañana a la kazaja Rybakina, nueva número uno del mundo, mientras que el otro puesto en la final lo disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula.

      Las cuatro semifinalistas, Sabalenka, Rybakina, Pegula y Gauff, en este orden, llegaron a Nueva York como las cuatro primeras del mundo, algo que no ocurría en un 'grande' desde Wimbledon 2009, con las rusas Dinara Safina y Elena Dementieva y las estadounidenses Serena y Venus Williams.

      Análisis del rendimiento y declaraciones

      Gauff afrontó un partido muy complejo, en el que perdió los cuatro primeros juegos para verse 4-0 abajo ante Andreeva y cometió 42 errores no forzados, con el fantasma de las dobles faltas (doce) presente durante todo el encuentro.

      Gauff se compuso en la segunda manga, rompió para tomar ventaja y con 5-3 a favor sacó por el set. La estadounidense, de hecho, tuvo un punto de set con 40-30, pero Andreeva respondió con cuatro puntos seguidos al resto y 'break'.

      El doble golpe en el desempate provocó que Andreeva se hundiera en el tercer set, con roturas en el tercer y séptimo juego, este último en blanco, que sellaron la remontada de Gauff.

      Gauff pasó del 43 % de primeros saques en el primer set, al 61 % en el segundo y el 71 % en el tercero.

      Al terminar el partido, la estadounidense dijo que al verse contra las cuerdas simplemente decidió competir para "salir de la pista sin ningún remordimiento".

      "En los baños (tras el primer set) estuve pensando. Sinceramente, pensaba en Frances Tiafoe y en cómo remontó ayer", confesó Gauff al recordar el partido contra Alex Michelsen, que perdió tras ponerse dos sets arriba y servir para ganar en el tercero.

      Gauff y Rybakina se enfrentaron hace pocas semanas en semifinales del Masters 1.000 de Canadá, con remontada de la kazaja tras perder el primer set contra la estadounidense.

      "Elena, bueno, es la nueva número uno del mundo, así que será un partido complicado. La última vez que jugamos fue un partido muy disputado a tres sets y tengo ganas de volver a competir contra ella. Estos son los momentos por los que juegas", dijo Gauff.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open
      Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open

      Coco Gauff remonta y avanza a semifinales del US Open

      SLP

      EFE

      Se enfrentará a la kazaja Rybakina, nueva número uno del mundo

      Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar
      Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar

      Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar

      SLP

      El Universal

      A pesar de resultados positivos, Olympiacos decidió cambiar de director técnico.

      Horarios y canales para ver el Kickoff entre Seahawks y Patriots
      Horarios y canales para ver el Kickoff entre Seahawks y Patriots

      Horarios y canales para ver el Kickoff entre Seahawks y Patriots

      SLP

      El Universal

      Los campeones vigentes reciben sus anillos y buscan defender su título ante su último rival.

      Liga MX fija precios para boletos del Clásico América vs Chivas
      Liga MX fija precios para boletos del Clásico América vs Chivas

      Liga MX fija precios para boletos del Clásico América vs Chivas

      SLP

      El Universal

      El partido se jugará el 19 de septiembre en el estadio Banorte, con venta de estacionamiento a 467 pesos por espacio.