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Claudia Arlett, secretaria Ejecutiva del INE, presenta su renuncia

Claudia Arlett Espino deja el cargo por motivos de salud a un día del inicio del proceso electoral 2026.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 04:50 p.m.
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Claudia Arlett, secretaria Ejecutiva del INE, presenta su renuncia
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       A un día de que inicie el proceso electoral, Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo ante la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, con efectos a partir de este miércoles.


      Debido a esto, el INE citó a Junta General Ejecutiva a las 16 horas de este miércoles 09 de septiembre.

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      Espino explicó que su decisión obedece a motivos de salud, ya que la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027, conlleva un nivel de exigencia, por lo que busca procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal.
      En su escrito entregado a la consejera presidenta, Claudia Arlett Espino menciona que "considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federa y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los proceso federal y local 2026-2027, no me permiten en estos momentos fortalecer mi vínculo personas y familiar".
      Por lo anterior, agradeció a Guadalupe Taddei haberla puesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto, a la que calificó como "una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos".
      También expresó un reconocimiento a las personas servidoras públicas del área que, con profesionalismo y compromiso institucional, contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a dicha Secretaría.

      Consejeros acusan que elección pierde certeza con nuevos procedimientos
      Los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey se han posicionado en contra de varias de las disposiciones que la mayoría del Consejo General del INE avaló la semana pasada para llevar a cabo el proceso electoral. Acusando que las mismas ponen en riesgo la certeza de la elección.
      Una de esas medidas es la eliminación del marcaje o del doblez en las boletas electorales. Comúnmente, la ranura de cada urna donde se colocan las boletas dejan una huella al doblarla e introducirla, un doblez visible. Pero al avalar que la ranura en las urnas sea más amplia, ese dobles desaparecerá y no será posible verificar qué boleta sí fue introducida en las urnas y cuál fue puesta después, en la práctica de delito electoral que se conoce como "urna embarazada".
      Otra medida que el INE eliminó en su sesión del jueves pasado es que los observadores electorales de partidos comprueben que no son servidores públicos, ahora bastará con una carta de "buenas voluntad" que entregue cada partido y cada observador. Así, no se sabrá si fungen como servidores de la nación y si se pretende comprar el voto.

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