logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América consigue su primera victoria

Por Agencias

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
A
América consigue su primera victoria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      América inició la era Guillermo Almada con discreto triunfo ante el Querétaro en duelo de la Jornada 1 del Apertura 2026, disputado en el Estadio La Corregidora (0-1).

      Las Águilas fueron ligeramente superiores a su rival en los 45 minutos iniciales, pero tampoco fueron un vendaval y mostraron falta de ´empaque´.

      La segunda mitad trajo un inicio cerrado, aunque de a poco, los azulcrema se apoderaron del balón en busca de llegadas de peligro. Un par de remates a puerta, uno de ellos de Henry Martín y otro de Raphael Veiga fueron los primeros avisos.

      La oportunidad más clara para los visitantes llegó al 73´ tras un penalti sancionado por mano de Diego Reyes que el árbitro Luis Enrique Santander verificó en el VAR. Henry Martín se paró en el manchón y Guillermo Allison atajó su cobro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los del estratega charrúa no bajaron los brazos y al 83´ encontraron la recompensa con un cañonazo angulado de Isaías Violante en el que tuvo cierta colaboración el arquero de los Gallos Blancos.

      Así se firmó la historia en Querétaro, con victoria apretada para los de Coapa, que iniciaron con el pie derecho el torneo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel
      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel

      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel

      SLP

      EFE

      El venezolano Salomón Rondón anotó dos goles decisivos en el partido inaugural del torneo Apertura 2026.

      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar
      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar

      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar

      SLP

      AP

      La FIFA invirtió más de cinco años en la instalación y mantenimiento del césped híbrido en Meadowlands.

      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66
      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66

      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66

      SLP

      AP

      Kerr dominó la carrera con más de tres segundos de ventaja y destacó el apoyo del público.

      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo
      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo

      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo

      SLP

      AP

      La etapa 14 incluyó tres ascensos de Categoría 1 y terminó en la estación de esquí de Le Markstein.