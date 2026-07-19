América consigue su primera victoria
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América inició la era Guillermo Almada con discreto triunfo ante el Querétaro en duelo de la Jornada 1 del Apertura 2026, disputado en el Estadio La Corregidora (0-1).
Las Águilas fueron ligeramente superiores a su rival en los 45 minutos iniciales, pero tampoco fueron un vendaval y mostraron falta de ´empaque´.
La segunda mitad trajo un inicio cerrado, aunque de a poco, los azulcrema se apoderaron del balón en busca de llegadas de peligro. Un par de remates a puerta, uno de ellos de Henry Martín y otro de Raphael Veiga fueron los primeros avisos.
La oportunidad más clara para los visitantes llegó al 73´ tras un penalti sancionado por mano de Diego Reyes que el árbitro Luis Enrique Santander verificó en el VAR. Henry Martín se paró en el manchón y Guillermo Allison atajó su cobro.
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Los del estratega charrúa no bajaron los brazos y al 83´ encontraron la recompensa con un cañonazo angulado de Isaías Violante en el que tuvo cierta colaboración el arquero de los Gallos Blancos.
Así se firmó la historia en Querétaro, con victoria apretada para los de Coapa, que iniciaron con el pie derecho el torneo.
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