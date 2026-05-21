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América golea al Gotham FC

Con actuación brillante de Scarlett Camberos y una inspirada Geyse da Silva

Por EFE

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
América golea al Gotham FC

Pachuca.- Las Águilas del América, monarcas mexicanas, golearon este miércoles por 4-1 al Gotham FC estadounidense para arrebatarle el título y clasificarse a la semifinal de la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

Scarlett Camberos, con tres anotaciones, y Aylín Avilez, con una, convirtieron por las Águilas, en tanto la española Esther González descontó por el Gotham.

La primera mitad transcurrió con posesión a favor de las estadounidenses 60-40, pero las mexicanas fueron mejores, con cinco remates a la portería por ninguno las visitantes.

Después de 20 minutos sin jugadas de peligro, América presionó y en el 21 tomó ventaja, cuando la brasileña Geyse apareció por el corredor de la izquierda y le puso un balón a Camberos, letal con un remate de pierna derecha, el 1-0.

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El Gotham se volcó al ataque y en el 27 hilvanó una buena combinación, que terminó con un remate de Midge Purce, después de lo cual el partido bajó de intensidad, con ambos cuadros anulados en su afán de ofender.

Dirigido por el entrenador español Juan Carlos Amorós, el Gotham salió con líneas adelantadas en la segunda mitad y en los primeros segundos estuvo cerca del empate con un disparo de Esther González, quien en el 48 aprovechó un despiste de la defensa de América y de derecha empató el duelo.

América armó un contragolpe en el 57. Otra vez por la banda izquierda, Geyse apareció para ponerle una asistencia a Camberos, letal con un golpe cruzado de derecha, el 2-1.

El Gotham dejó ir el empate en el 61. Con la guardameta Itzel Velasco vencida, Guro Reiten remató por un costado.

Geyse, en una gran noche, hizo un giro en el área, amenazó con rematar, pero, en vez de eso, le dio una pelota a Avilez, quien tocó a la red para ampliar la ventaja a 3-1, en el minuto 70.

Las estadounidenses buscaron la puerta defendida por Velasco, pero recibieron un golpe más en el 89, con un penalti bien cobrado por Camberos, que cerró la goleada.

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