América vence de visita a Tigres

Las Águilas logran remontar y apagan la racha invicta de los felinos

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
América vence de visita a Tigres

México.- El América salió con las garras afiladas, dando un golpe de autoridad con una voltereta de 3-1 que apagó la racha invicta de los Tigres.

Guido Pizarro y sus felinos soñaban con mantener su seguidilla de triunfos sobre todo después de humillar 7-0 al Puebla, pero las Águilas de André Jardine, necesitaban con urgencia un triunfo. ¡Y vaya que lo lograron!

El partido arrancó con relámpagos en el cielo que parecieron presagiar un duelo tormentoso y en desarrollo así lo fue. Tigres impulsado por el calor del Volcán salió con todo y al minuto 4, Javier Aquino y Diego Lainez armaron una jugada que dejó al América con plumas erizadas. Lainez retrasó la pelota y Juan Brunetta fusiló a Luis Ángel Malagón para el 1-0.

Pero las Águilas no se rindieron. Al 41’, los visitantes tejieron una jugada de pizarrón: centro de Alejandro Zendejas, recentro de Cristian Borja y cabezazo de Érick Sánchez para empatar 1-1. El Volcán se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido de la fiesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al 47’, Fernando Gorriarán y Purata chocaron en una jugada que dejó al capitán felino seminoqueado, afortunadamente, todo quedó en susto. Pero el verdadero ‘shock’ llegó al 57’, cuando Brian Rodríguez asistió a Erick “Chiquito” Sánchez, quien se vistió de héroe y clavó un disparo pegado al poste para el 2-1. ¡El América le daba la vuelta al marcador!

Por si fuera poco, vino el infortunio para el portero Nahuel Guzmán. Zendejas desbordó por la banda, centró, y el “Patón”, en un intento por achicar, metió la pata, literalmente, y empujó la pelota a su propia portería. 3-1 y el Volcán enmudeció.

Tigres intentó reaccionar, pero el América, con un “Chiquito” Sánchez en modo gigante y un Zendejas inspirado, cerró el partido con jerarquía para llevarse el triunfo y romper la racha invicta de los universitarios.

