América vs Cruz Azul reabre el Azteca como estadio Banorte

Este sábado se vivirá una nueva edición del Clásico Joven entre las Águila del América y la Máquina del Cruz Azul, partido que enmarcará el regreso de la Liga MX al recién remodelado y ahora llamado estadio Banorte (antes Azteca) en el marco de la fecha 14 del Clausura 2026.

Así, después de casi dos años de que cerró el Azteca (mayo 2024) para su remodelación rumbo al Mundial 2026, el esperado regreso de la liga local se hará con un gran partido en las expectativas y con una afición ávida de ver buen futbol en el mejor recinto de México.

Sin embargo, aunque se espera un gran encuentro entre equipos de gran convocatoria, la realidad es que ambos cuadros viven una crisis de resultados tanto el torneo doméstico como en la Liga de Campeones de Concacaf (Concachampions) en la que actualmente participan.

Las Águilas de André Jardine vienen de empatar con el colero Santos Laguna en un sufrido partido en el que no se vio nada bien el cuadro capitalino, a pesar de contar con un jugador más. Y a media semana igualó sin anotaciones con el Nashville, resultado que, si bien es una ventaja por cerrar de local, corre el riesgo de quedar eliminado por el gol de visitante.

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Particularmente, América no ha tenido un buen torneo y está luchando por llegar a la liguilla con su sexto lugar por el momento, pero un tropiezo le haría salir de la zona de calificación y quedarse sin pelear por el título.

El cuadro de Coapa ha luchado con constantes lesiones de sus jugadores que le han impedido tomar regularidad y nivel de juego; además de la irregularidad mostrada durante el campeonato.

Jardine no ha encontrado el nivel mostrado durante el tricampeonato y cada día se duda su continuidad en el banquillo amarillo.

Por su parte, Cruz Azul viene de dos dolorosos tropiezos (Pachuca y Los Ángeles FC) marcando una crisis de resultados que lo han rezagado en la búsqueda del liderato general estancándose en 27 puntos, a cuatro de las Chivas (31).

Perder de local con Pachuca y de visitante en la Concachampions (sobre todo por goleada de 3-0), no estaba en los planes del técnico Nicolás Larcamón, quien no tuvo respuesta para ello, y ahora viene un partido importante en donde debe salir por los tres puntos.

La Máquina es uno de los mejores visitantes del Clausura 2026, por lo que es una ventaja, además de que cuenta con plantel completo para enfrentar a las Águilas y deberá aprovechar todas sus variantes para atacar a un cuadro que en ocasiones sufre a la defensiva.

Si bien las realidades de ambos cuadros son distintas, en esta clase de partidos sacan lo mejor de sí, por su historia y por su afición, por lo que lo que refleja la tabla general en ocasiones no se muestra en la cancha.

Tras este encuentro ambos buscarán el próximo martes su pase a las semifinales de la Conchampions, Cruz Azul recibirá al LAFC (0-3) y América al Nashville (0-0).

América recibirá a Cruz Azul este sábado 11 de abril a las 21:05 horas en el ahora estadio Banorte, partido que se podrá ver por Canal 5, TUDN y Vix.