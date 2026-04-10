Chivas busca liderato ante Tigres en el Universitario

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no quieren perder la oportunidad de consolidarse como líder general del Clausura 2026 y para ello buscarán este sábado por la tarde, tres puntos más en su visita a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en acciones de la fecha 14.

El Rebaño Sagrado no puede confiarse ya que Cruz Azul asecha en la segunda posición del campeonato.

Chivas marcha con 31 puntos y La Máquina con 27 unidades.

Apenas la semana pasada los de Guadalajara rescataron el empate a dos goles frente a Pumas, equipo que también aspira estar en la Liguilla del futbol mexicano.

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Por su parte, Tigres no pasa por su mejor momento, los felinos vienen de perder la fecha pasada por 1-0 ante Xolos de Tijuana.

Los Universitarios son octavos de la general con 17 puntos, ante Chivas buscarán los tres puntos para meterse a la "Fiesta Grande" del balompié azteca.

Cabe destacar que Tigres tuvo actividad en la Liga de Campeones de la Concacaf y sacó una ventaja de 2-0 ante el Seattle Sounders.

Tigres vs Chivas

Día: Sábado 11 de abril de 2026.

Hora: 17:00 horas.

Estadio: Universitario de NL.

TV: TV Azteca.