MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

América y Chivas se enfrentan en la Semifinal Femenil de la Liga MX

América y Chivas se juegan todo en el Estadio Ciudad de los Deportes por un boleto a la Gran Final

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 10:32 a.m.
A
América y Chivas se enfrentan en la Semifinal Femenil de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- En el conjunto del América Femenil no quieren confiarse. Si bien llegarán a la Semifinal de Vuelta con una cómoda ventaja de dos goles, tienen prohibido creer que el Clásico de México es completamente suyo porque Chivas, su acérrima rival, podría apropiarse de la victoria y pintar de rojiblanco a la capital del país.

"El muerto no está muerto hasta que el forense lo certifica. Tenemos que afrontar el partido como si no hubiese habido resultado. Es la única manera", advirtió el director técnico de las azulcremas, el español Ángel Villacampa.

El Clásico Nacional cerrará su quinto capítulo en la historia de las semifinales de la Liga MX Femenil. En juego está el boleto a la Gran Final del Apertura 2025, donde —del otro lado de la llave— les esperará la escuadra ganadora del encuentro entre Tigres y Cruz Azul que se celebrará en el norte del país.

Durante el partido de ida que se celebró en el Estadio Akron, las Águilas dieron un golpe de autoridad gracias a los goles de Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez. Un respiro para el América, más aún porque aprovecharán que la vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, Chivas no se dejará caer tan fácil: "Aún creemos. Quedan noventa minutos. Vamos a dar un voto de confianza", adelantó el técnico de las rojiblancas, Antonio Contreras.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico de México en las semifinales de la Liga MX Femenil?

Domingo, 16 de noviembre

América vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Gratis, Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

